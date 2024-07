Inscrições para locação de 'apê' na Vila dos Idosos começam nesta quinta-feira

O Edital de Seleção do Condomínio da Melhor Idade, também conhecido como Vila dos Idosos. Localizado próximo ao Horto Florestal, foi lançado e começa nesta quinta-feira (4), as inscrições para o primeiro empreendimento em Campo Grande construído para locação social por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

A inscrição do processo de seleção vai até às 23h59min do dia 4 de setembro, no site da Emha, por meio do link Emha Digital e também presencialmente, das 8h às 17h, na unidade da Emha localizada no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, n. 1380 - Centro.

Serão destinados 40 apartamentos à população com mais de 60 anos. As unidades possuem 33,70m² cada, com sala integrada à cozinha, área de serviço e um quarto com banheiro, todos dentro das normas de acessibilidade. O condomínio conta com amplos corredores que permitem iluminação e ventilação natural, salas de apoio, escada de emergência e elevador para todos os andares. Além disso, áreas de sociabilização como sala multiuso, capela e espaço de convivência estarão disponíveis para os moradores.

No prédio haverá 10 salões comerciais dispostos no térreo, para auxiliar nos custos de administração e manutenção do prédio.

A seleção dos inscritos será por meio de sorteio, onde serão atendidas duas cotas: (1) pessoa idosa enquadrada como de Prioridade Especial (acima de 80 anos) e (2) pessoa idosa com deficiência. Os interessados que se enquadrarem nas cotas também participarão do sorteio geral.

As unidades habitacionais ofertadas serão exclusivamente destinadas à locação social, não mobiiadas, sendo proibida a opção de compra ao final do contrato. Os beneficiários terão um custo mensal relativo ao pagamento da locação e da taxa de condomínio.

Requisitos

Ter idade igual ou superior a 60 anos

Possuir renda de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos;

Não ser proprietário, promitente comprador, permissionário, promitente permissionário de direitos de aquisição, usufrutuário ou arrendatário de outro imóvel;

Não ter sido contemplado(a), em caráter definitivo, por programas habitacionais públicos;

Estar cadastrado(a) no Cadastro Geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha);

“Nós já fizemos o experimento da modalidade de locação social no município, implementada pela agência de habitação no ano passado, e foi um sucesso. A locação social ajuda muito as pessoas, porque para construir casas leva mais tempo; quando temos a locação social, a gente resolve a vida de muitas famílias. Esse projeto é uma maneira de trazer dignidade para um público que já contribuiu muito com Campo Grande e que agora merece um cantinho de respeito para seguir a vida e descansar”, disse a prefeita Adriane.

O projeto recebeu suporte internacional através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e resultou na criação do Comitê Habitação de Interesse Social (COHIS), que tem como objetivo apresentar e discutir experiências de locação social como alternativa de acesso à moradia.

