Cidade

Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital

Prazo termina às 23h59 para interessados nas 258 unidades do Minha Casa, Minha Vida (Faixa I)

24 novembro 2025 - 15h27
Casas popularesCasas populares   (Foto: Divulgação)

As inscrições para concorrer a 258 apartamentos populares do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa I) entram na reta final e se encerram nesta quarta-feira (26). O processo, aberto em 12 de novembro, é voltado a famílias de baixa renda de Campo Grande e pode ser realizado até 23h59, tanto pelo EMHA Digital quanto no posto de atendimento da EMHA no Pátio – O Shopping do Centro.

A Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), é responsável pela seleção dos futuros moradores. As unidades pertencem aos empreendimentos Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia, distribuídos por diferentes regiões da Capital e destinados a quem possui renda mensal de até R$ 2.850,00.

O atendimento presencial ocorre no Pátio – O Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1380), das 8h às 13h no 2º piso e das 13h às 19h no térreo. O sorteio dos contemplados está programado para dezembro, na Praça Ary Coelho, durante o Natal dos Sonhos.

Quem pode participar

Morar em Campo Grande há pelo menos 2 anos;

Ter renda bruta mensal de até R$ 2.850,00;

Estar com o CadÚnico atualizado;

Não possuir imóvel residencial nem ter sido beneficiado por programas habitacionais.

Critérios de prioridade

A classificação leva em conta situações de maior vulnerabilidade, como:

Mulheres chefes de família;

Pessoas negras, idosas ou com deficiência na composição familiar;

Crianças e adolescentes no núcleo familiar;

Pessoas com câncer ou doenças crônicas;

Mulheres vítimas de violência doméstica;

Famílias em risco, em aluguel social ou em situação de rua.

Reservas legais:

50% para famílias em vulnerabilidade;

10% para pessoas com deficiência;

5% para idosos;

3% para população em situação de rua.

