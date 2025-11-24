Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital

As inscrições para concorrer a 258 apartamentos populares do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa I) entram na reta final e se encerram nesta quarta-feira (26). O processo, aberto em 12 de novembro, é voltado a famílias de baixa renda de Campo Grande e pode ser realizado até 23h59, tanto pelo EMHA Digital quanto no posto de atendimento da EMHA no Pátio – O Shopping do Centro.
A Prefeitura, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), é responsável pela seleção dos futuros moradores. As unidades pertencem aos empreendimentos Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia, distribuídos por diferentes regiões da Capital e destinados a quem possui renda mensal de até R$ 2.850,00.
O atendimento presencial ocorre no Pátio – O Shopping do Centro (Rua Marechal Rondon, 1380), das 8h às 13h no 2º piso e das 13h às 19h no térreo. O sorteio dos contemplados está programado para dezembro, na Praça Ary Coelho, durante o Natal dos Sonhos.
Quem pode participar
Morar em Campo Grande há pelo menos 2 anos;
Ter renda bruta mensal de até R$ 2.850,00;
Estar com o CadÚnico atualizado;
Não possuir imóvel residencial nem ter sido beneficiado por programas habitacionais.
Critérios de prioridade
A classificação leva em conta situações de maior vulnerabilidade, como:
Mulheres chefes de família;
Pessoas negras, idosas ou com deficiência na composição familiar;
Crianças e adolescentes no núcleo familiar;
Pessoas com câncer ou doenças crônicas;
Mulheres vítimas de violência doméstica;
Famílias em risco, em aluguel social ou em situação de rua.
Reservas legais:
50% para famílias em vulnerabilidade;
10% para pessoas com deficiência;
5% para idosos;
5% para idosos;

3% para população em situação de rua.