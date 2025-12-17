Menu
Inscritos da EMHA são convocados para receber energia solar pelo Credihabita

Os beneficiários devem entregar documentos até 23 de dezembro

17 dezembro 2025 - 11h36Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A Prefeitura de Campo Grande convocou os inscritos no Programa Credihabita – Energia Solar Fotovoltaica para a entrega da documentação necessária à concessão do benefício. A lista foi publicada nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial do município, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

A convocação é destinada a quem se inscreveu durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, realizado em agosto. Os convocados devem apresentar a documentação até o dia 23 de dezembro, exceto aos domingos, das 10h às 21h, durante o Natal dos Sonhos – 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande, na loja da Rua 14 de Julho, nº 2.374, no Centro.

Para imóveis particulares, é exigido que o imóvel esteja quitado e escriturado, com apresentação da certidão de matrícula atualizada. No caso de imóveis da carteira da EMHA, é necessário ter contrato de financiamento ativo e estar em dia com os pagamentos.

O programa concede sistemas de energia solar fotovoltaica para reduzir o valor da conta de luz e ampliar o uso de energia limpa. A entrega da documentação dentro do prazo é obrigatória para continuidade no processo. 

