Inscritos no programa de locação social começam a ser convocados nesta segunda

A Prefeitura de Campo Grande convoca a partir desta segunda-feira (8) as 4.300 famílias que se inscreveram no programa de Locação Social, gerido pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), voltado às famílias que ainda não foram sorteadas anteriormente em programas habitacionais e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis.

O atendimento será na Loja da Habitação, localizada no Shopping Norte Sul Plaza, que passa a funcionar de segunda a sábado, das 10 às 22 horas.

Os convocados que deverão comparecer à Loja da Habitação, serão avisados por SMS (mensagem de texto) para o número de celular cadastrado no ato da inscrição. A previsão é de que 200 famílias sejam atendidas por dia. Os documentos necessários são RG, CPF e a folha resumo do NIS do inscrito e do cônjuge, se houver.

A medida visa reduzir o déficit habitacional, atualmente em torno de 42 mil pessoas à espera de uma oportunidade de ser sorteado publicamente.

O programa fomenta a formação de um parque residencial de locação acessível por meio da promoção da oferta, da requalificação desses imóveis parados, da aquisição, da produção e do aproveitamento de imóveis vagos e ociosos.

A iniciativa, inédita em Mato Grosso do Sul, assegura às famílias interessadas, e que se enquadrem nas condicionantes do programa, um valor correspondente de até 50% do valor do aluguel, desde que não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00 mensal.

