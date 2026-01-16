Menu
Interdições e obras afetam o trânsito em Campo Grande neste fim de semana; confira

Agência Municipal de Transporte e Trânsito alerta para mudanças em ruas e avenidas e orienta motoristas a redobrarem atenção

16 janeiro 2026 - 15h40Taynara Menezes

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para sábado (17) e domingo (18) em diversos pontos de Campo Grande. As mudanças exigem atenção redobrada dos motoristas para garantir segurança e fluidez no trânsito.

As interdições são:

Av. Mato Grosso, entre Rua Humberto de Campos e Rua José de Alencar (meia pista)

Data: 18/01/25

Horário: 07h às 13h

Motivo: Supressão arbórea

Rua Marquês de Lavradio, entre Rua Tibiriçá e Av. Três Barras

Data: 18/01/26

Horário: 08h às 13h

Motivo: Obra Jooy

Rua Dom Aquino, entre Rua Padre João Crippa e Rua José Antônio

Data: 18/01/26 e 19/01/26

Horário: Integral

Motivo: Mudança

Rua Monte Sião, do nº 306, esquina com Rua Cristalina até nº 406

Data: 18/01/26 e 13/02/26

Horário: 07h às 17h

Motivo: Obra para construção de muro

Rua Heitor Vieira de Almeida, entre Rua Veranópolis e Av. Pôr do Sol

Data: 18/01/26

Horário: 08h às 17h

Motivo: Evento no Clube dos Desbravadores

Av. Calógeras, entre Av. Afonso Pena e Rua 15 de Novembro (corredor de ônibus e uma pista)

Data: 18/01/26

Horário: 07h às 17h

Motivo: Obra com guindaste

A Agetran reforça a importância de planejar rotas alternativas e observar a sinalização nos locais afetados.

