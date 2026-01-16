Interdições e obras afetam o trânsito em Campo Grande neste fim de semana; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou as interdições programadas para sábado (17) e domingo (18) em diversos pontos de Campo Grande. As mudanças exigem atenção redobrada dos motoristas para garantir segurança e fluidez no trânsito.
As interdições são:
Av. Mato Grosso, entre Rua Humberto de Campos e Rua José de Alencar (meia pista)
Data: 18/01/25
Horário: 07h às 13h
Motivo: Supressão arbórea
Rua Marquês de Lavradio, entre Rua Tibiriçá e Av. Três Barras
Data: 18/01/26
Horário: 08h às 13h
Motivo: Obra Jooy
Rua Dom Aquino, entre Rua Padre João Crippa e Rua José Antônio
Data: 18/01/26 e 19/01/26
Horário: Integral
Motivo: Mudança
Rua Monte Sião, do nº 306, esquina com Rua Cristalina até nº 406
Data: 18/01/26 e 13/02/26
Horário: 07h às 17h
Motivo: Obra para construção de muro
Rua Heitor Vieira de Almeida, entre Rua Veranópolis e Av. Pôr do Sol
Data: 18/01/26
Horário: 08h às 17h
Motivo: Evento no Clube dos Desbravadores
Av. Calógeras, entre Av. Afonso Pena e Rua 15 de Novembro (corredor de ônibus e uma pista)
Data: 18/01/26
Horário: 07h às 17h
Motivo: Obra com guindaste
A Agetran reforça a importância de planejar rotas alternativas e observar a sinalização nos locais afetados.