IPTU tem prazo prorrogado para 12 de fevereiro com 10% de desconto

A decisão atende a pedidos da população e foi tomada pela prefeita Adriane Lopes após diálogo com a Câmara Municipal e a OAB-MS

07 janeiro 2026 - 14h42Taynara Menezes
Sede da Central de Atendimento Sede da Central de Atendimento   (Foto: Reprodução )

A Prefeitura de Campo Grande prorrogou para 12 de fevereiro de 2026 o prazo para pagamento do IPTU à vista com 10% de desconto. A decisão atende a pedidos da população e foi tomada pela prefeita Adriane Lopes após diálogo com a Câmara Municipal e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).

Segundo o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Ulysses Rocha, a medida permite que os contribuintes tenham mais tempo para se organizar financeiramente no início do ano. Com a mudança, o pagamento com desconto poderá ser feito durante todo o mês de janeiro e nos primeiros 12 dias de fevereiro.

Além da prorrogação, a Prefeitura informou que irá reforçar o atendimento no Centro de Atendimento ao Cidadão, ampliando as equipes para melhor atender a demanda. A iniciativa busca equilibrar a arrecadação municipal com a realidade financeira da população, incentivando a adimplência e garantindo maior acesso ao benefício do desconto.

