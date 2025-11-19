Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Irmãos são condenados por assassinato brutal a pauladas em Campo Grande

O juiz Aluízio Pereira dos Santos determinou a prisão imediata dos réus e ainda ordenou que eles paguem indenização à família da vítima morta a pauladas

19 novembro 2025 - 17h32Vinícius Santos
Argemiro Ribeiro da Silva - Assassinado em 2022Argemiro Ribeiro da Silva - Assassinado em 2022   (- Foto: Brenda Assis)

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou, nesta quarta-feira (19), os irmãos Robson Ramos da Silva, vulgo "Xitão" (48 anos), e Valdeir José de Souza e Silva (53 anos), pelo assassinato a pauladas de Argemiro Ribeiro da Silva, de 64 anos, em um crime que chocou o bairro Morada Verde, na região norte da Capital.

Com a decisão dos jurados, coube ao juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, aplicar a pena aos réus. Robson, conhecido como "Xitão", foi condenado a 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Valdeir recebeu 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, sendo beneficiado pela minorante do privilégio, já que a vítima teria dado um soco nele.

Valdeir não esteve presente no julgamento, e o juiz determinou a expedição de ordem de prisão em seu desfavor. Robson permanecerá preso até que consiga eventual progressão no Juízo da Execução Penal. 

O magistrado fundamentou a decisão com base no entendimento do STF – Tema 1068, que confirma a constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, respeitando a soberania dos vereditos.

Ainda conforme a sentença, o juiz determinou que os réus paguem indenização mínima de R$ 10.000,00 aos familiares da vítima (cônjuge, ascendentes e descendentes), a título de dano moral, a ser paga solidariamente pelos acusados.

Os réus podem recorrer da decisão, mas, caso o recurso seja interposto, ele tramitará com os réus presos, considerando que a soberania do veredicto do Tribunal do Júri permite a imediata execução da condenação imposta. 

A sentença também destaca que os dois réus possuem maus antecedentes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moinho Cultural prepara ações no Mês da Consciência Negra
Cidade
Moinho Cultural prepara cartilha e livro antirrascista no Mês da Consciência Negra
Juiz Ariovaldo e fachada da Câmara da Capital -
Política
Juiz determina que vereadores de Campo Grande devolvam verba indenizatória
A previsão é de que as obras comecem no primeiro trimestre de 2026
Cidade
Com recurso de R$ 544 milhões, asfalto deve chegar a 33 bairros na Capital
Foto: Freepik
Cidade
Policiamento Ambiental realiza bazar para arrecadar recursos ao Projeto Florestinha
Foto: Divulgação
Cidade
Fundos de previdência entram na mira da PF em esquema envolvendo Banco Master
Filho e pai -
Justiça
Homem que matou o pai a facadas é considerado inimputável, diz laudo da Justiça
Terreno na avenida Guaicurus proximo a Sizuo Nakazato -
Justiça
Juiz suspende venda de terreno público de R$ 2,8 milhões realizada por Adriane Lopes
Secretária municipal de Finanças, Márcia Hokama, em reunião na Câmara
Cidade
Capital tem déficit de R$ 1 bi em arrecadação e dependência de cortes para fechar o ano
Trio vai a júri popular por assassinato de idoso no Aero Rancho
Justiça
Trio vai a júri popular por assassinato de idoso no Aero Rancho
Argemiro Ribeiro da Silva - Assassinado em 2022
Justiça
Júri popular julga irmãos acusados de assassinato a pauladas em Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025