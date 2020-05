Isolamento continua baixo, mesmo com aumento do coronavírus

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A taxa de isolamento social continua baixa em Mato Gros do Sul mesmo com um aumento de 67% no número de infecções pelo no coronavírus (Covid-19). Entre os dias 11 a 19 de maio, os infectados pela doença saltaram de 385 para 642, mas a taxa de distanciamento social chegou 38,1% na última segunda-feira (18) em média no estado, sendo que, o ideal preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 70%.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), com o índice, MS ocupou a 26° posição do ranking nacional. A mesma média vem sendo registrada pela In Loco nas duas últimas segundas-feiras do mês, com 37,9% no dia 11 e 38,4% para o dia 4, demonstrando grande movimentação nos municípios.

O município de Guia Lopes da Laguna vem sendo motivo de preocupação constante das autoridades de saúde do estado, pois mesmo tendo a maior incidência de casos a cada 100 mil habitantes, a cidade voltou a ter baixos índices de recolhimento. O distanciamento social mapeado nesta segunda foi de 45,1%.

O Dado é praticamente o mesmo do dia 5 de maio, quando houve a confirmação dos primeiros casos da doença na cidade e apenas 44,1% da população estava em quarentena.

“Números cada vez maiores que nos preocupam, e tudo leva a crer que nos próximos dias vamos dobrar o número de casos. Estamos nesse processo contínuo e não há nenhum dado que sinalize que teremos uma data especifica para que os casos diminuam”, explicou o secretário Geraldo Resende, pedindo que as pessoas sigam as orientações da SES.

A taxa de isolamento social registrada nas cidades sul-mato-grossenses nesta segunda, varia entre 25,5% (Sete Quedas) a 51,5% (Figueirão). Em Campo Grande, a taxa média para o dia foi de 37,7%.

