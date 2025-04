Já se programou? Casa da Saúde não terá atendimento quinta e sexta-feira

Por conta do feriado do Dia do Trabalhador, comemorado dia 1° de maio, a Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz não terá atendimento ao público. Além disso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que o local permanecerá fechado durante a sexta-feira (2), devido ao ponto facultativo decretado pelo governo de Mato Grosso do Sul.

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação das solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo, realização do primeiro cadastro, o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

Assim, a SES orienta a população a fazer a retirada de medicamento até quarta-feira, 30 de abril. O ponto facultativo foi estabelecido pelo Governo do Estado por meio de decreto.

O atendimento será normalizado e retomado na segunda-feira (5).

Serviço – A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789 – Centro, em Campo Grande.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também