Janine Bruno é exonerado da Agetran e Paulo da Silva assume

Foi publicado no Diário Oficial Extra de Campo Grande a exoneração do engenheiro civil, especialista em engenharia de Trânsito, Janine de Lima Bruno, após 7 anos a frente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Janine foi nomeado na gestão de Marquinhos Trad em 2017, após já ter trabalhado na Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), e como diretor de Transportes da Agetran.

Em seu lugar ficará Paulo da Silva, que deixa o cargo de diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat). Paulo é formado em Contabilidade pela Escola Técnica Prof. Idene Rodrigues dos Santos de Junqueirópolis/SP e pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões.

O substituto para o comando da Funsat ainda não foi nomeado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também