Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Jaraguari se destaca com cultivo pioneiro de mirtilo em MS

A Mape já vendia a fruta, mas elas vinham de outros estados, o que encarecia o produto

06 outubro 2025 - 10h51Sarah Chaves
Foto: CeasaFoto: Ceasa  

A Mape Frutas, localizada na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA/MS), se tornou a primeira empresa do estado a comercializar mirtilo 100% sul-mato-grossense. A fruta, também conhecida como blueberry, é popular nas confeitarias e, embora típica de regiões frias, adaptou-se ao clima de Jaraguari.

Com isso, a produção local ganhou espaço e já é um sucesso na central de abastecimento de Campo Grande. A proximidade com a capital também trouxe vantagens logísticas. A fruta, colhida em Jaraguari, chega ao consumidor com mais frescor e qualidade.

Antes disso, a Mape já vendia mirtilos, mas eles vinham de outros estados, o que encarecia o produto. Agora, com a produção a apenas 47 quilômetros da capital, houve uma redução de cerca de 10% nos custos de transporte. O sócio-proprietário da Mape, André Vasconcelos, destaca que o consumidor é o maior beneficiado. A entrega rápida mantém o frescor e a qualidade do produto. Além disso, o cultivo local impulsiona o desenvolvimento regional e a geração de empregos.

A produção dos mirtilos é feita em parceria com Flávio Coelho, produtor da marca Berry Five. Ele conta que o contato com a Mape começou ainda em 2023, quando suas plantas começaram a frutificar. Após uma visita técnica ao pomar, a empresa passou a comercializar a fruta já na primeira colheita. A aceitação do mercado foi imediata, estimulando o crescimento da produção. Em 2025, mais de uma tonelada já foi comercializada pela Mape.

Cada tonelada equivale a cerca de 8 mil caixinhas de 125 gramas, e a produção segue até novembro, podendo ultrapassar 1,5 tonelada. Além de produtor rural, Flávio também é músico e já tocou com artistas renomados como Michel Teló e Gusttavo Lima. Após anos de estrada, decidiu retornar ao campo e apostar em uma cultura inovadora para o estado. O mirtilo, até então raro em Mato Grosso do Sul, se mostrou viável mesmo em uma região fora dos padrões climáticos tradicionais para a fruta. A aposta ousada vem trazendo bons resultados.

Entre os principais desafios enfrentados estão a falta de mão de obra qualificada e a necessidade de importar insumos de outros estados. A planta exige cuidados específicos, como irrigação diária de pelo menos 4 litros por pé. Mesmo assim, Flávio mantém o otimismo e já planeja ampliar a produção. Atualmente com 2.600 plantas, ele espera expandir para 10 mil até o fim do ano. A parceria com a Mape mostra que é possível produzir com qualidade, valor agregado e identidade regional.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Maikon da Silva está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro -
Justiça
Justiça anula absolvição de mulher que matou o padrasto para proteger a mãe
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Câmara Municipal de Campo Grande
Cidade
Relatório final aponta tributação indevida e ITBI descolado da realidade em CG
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Portaria Hospital Regional -
Justiça
Empresários e servidores são condenados por fraude em licitações do Hospital Regional
Foto: Airton Benites/PMC
Cidade
Corumbá decreta situação de emergência em razão das secas e queimadas no Pantanal
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
Cidade
Por matar o amigo da ex, homem pega 18 anos de prisão em Campo Grande
O debate também abordou temas como segurança, moradia e incentivo ao comércio
Cidade
Comissão Especial da Câmara Municipal de CG vai monitorar revitalização do Centro
Foto: Divulgação
Cidade
Uma partida ou um pet misterioso? Comercial leva campanha de adoção ao gramado
Foto: Divulgação/ GCM
Cidade
Primeira noite da Operação Metanol não encontra irregularidades na Capital

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho