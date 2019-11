Jardim Anache recebe nova etapa de pavimentação

A prefeitura de Campo Grande iniciou a pavimentação das ruas do Jardim Anache, esta etapa abrangerá a execução de 2,4 quilômetros de obra asfáltica complementando o investimento em infraestrutura do bairro. A previsão é que a obra fique pronta em 60 dias.

Os trechos programados para receber a pavimentação englobam a avenida Cândido Garcia, entre a Alexandrino de Alencar e a rua da Prata, além das ruas dos Poetas, Capitólio, da Prada, Ida Baís, Alberto Veiga e Amambaí.

Já foram investidos R$ 10,3 milhões na primeira fase de obras do bairro, com a execução de 2,2 km de drenagem e 8,7 quilômetros de pavimentação em 44 ruas.

No bairro Nova Lima, vizinho do Anache, foi lançada a licitação das obras de pavimentação, etapa B orçado em R$ 24.315.892,80, custo que deve baixar com a disputa que deve acontecer no processo licitatório. Estão programados 20 quilômetros de pavimentação, implantação de 2,2 quilômetros de drenagem, além da duplicação e recapeamento do último trecho da avenida Zulmira Borba, trecho de um 1,1 quilômetro entre as ruas Jerônimo de Albuquerque e a Francisco Pereira Coutinho.

