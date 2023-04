Jardim das Hortências e Piratininga ganham academia ao ar livre

Os equipamentos foram instalados pela Prefeitura de Campo Grande nos bairros Jardim das Hortênsias e Piratininga que fazem parte do Programa Movimenta Campo Grande.

A Prefeita Adriane Lopes destacou a importância da criação e revitalização de espaços destinados à prática esportiva e atividades físicas. “A instalação dessa academia atende aos anseios dos moradores da Piratininga e região, e vai proporcionar mais qualidade de vida e saúde através da prática de esportes. Hoje entregamos, além dos equipamentos, a melhoria na iluminação para que possam frequentar a praça e usufruir dessa estrutura a qualquer hora do dia ou da noite”.

Segundo a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as academias recebem aparelhos como simulador remo duplo; Supino, rotação duplo vertical, voador peitoral com voador dorsal, máquina abdominal, rotação vertical duplo diagonal, remada, simulador remo individual e simulador cavalgada duplo.

“Os exercícios físicos e as atividades nas academias levam saúde e bem-estar às pessoas. Nós temos ainda uma plataforma de atendimento para que a população possa ser acompanhada e bem orientada para os exercícios”, completou Odair Serrano, diretor presidente da Funesp.

No local da academia será colocado uma placa com orientação sobre o uso dos aparelhos. Na placa será disponibilizado um adesivo de QR Code, que auxilia os usuários, por meio de vídeo, para o correto uso do aparelho e sua devida função.

Ao todo, a Fundação Municipal de Esportes implantou um total de 69 academias que estão espalhadas pelas setes regiões de Campo Grande, só do ano passado para cá, foram oito novas academias. Com as inaugurações desta terça-feira, a Funesp chega a 71ª unidades.

A implantação da ATI tem o objetivo de estimular a prática de atividades físicas na população adulta e idosa, promovendo a melhoria da qualidade de vida resultando na melhora das Atividades de Vida Diária – AVD´s.

