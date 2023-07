Jardim Tijuca deve ganhar nova praça e ruas asfaltadas

Muito em breve, a região do Jardim Tijuca, em Campo Grande, poderá se orgulhar de ter uma nova praça de esporte e lazer para as crianças, mas também respirar aliviado com o asfaltamento que acabará com a poeira, o barro e a lama em dias de chuva.

O Governo do Estado será responsável pelas obras de infraestrutura. O projeto de asfalto prevê 132,17 metros de drenagem, 2.260,79 metros quadrados de pavimento, passeio com acessibilidade e sinalização viária.

A licitação já foi lançada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS), e as propostas devem ser abertas no dia 14 de agosto

O asfaltamento vai beneficiar as ruas Saint Romain, Aicás e Diogo Álvares, que ficam nos arredores da praça do Jardim Tijuca II.

A construção da nova praça de lazer e esportes no Jardim Tijuca II segue para reta final. O espaço vai dispor de pista de cooper, campo de futebol terrão, quadra poliesportiva com equipamento de futsal e basquete, quadra de vôlei de areia com postes e rede, pista de skate completa, academia ao ar livre com 11 aparelhos, parquinho com Casa do Tarzan, gangorra e gira-gira.

O espaço também terá áreas de convivência, paisagismo e iluminação completa. Com recursos estaduais e federais, a obra recebe R$ 1 milhão de investimentos.

