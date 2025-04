JBS diz à Justiça que 'não é responsável' pelo mau cheiro que atinge bairros em Campo Grande

A JBS, frigorífico localizado na saída para Aquidauana, em Campo Grande, se manifestou recentemente à Justiça afirmando que "não é responsável" pelos alegados maus odores na região do bairro Nova Campo Grande. A manifestação aconteceu no contexto de uma ação judicial movida após reclamações de moradores dos bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca sobre o mau cheiro causado pelo processo produtivo da unidade.

Na defesa apresentada, a empresa informou que, para mitigar os possíveis odores, foram adotadas medidas como o plantio de cortinas arbóreas com mudas de eucalipto citriodora, nas áreas que limitam o terreno da unidade produtiva. Além disso, a JBS alegou que as lagoas de estabilização de efluentes também contam com vegetação nativa, com o objetivo de reduzir a emissão de gases e odores.

A JBS destacou que, conforme o Relatório de Vistoria Técnica nº 099/DAEX/CORTEC-MA/2024, foi realizada a instalação de uma cortina arbórea na lateral oeste do terreno, com mudas de eucalipto citriodora de 40 cm, além de intervenções nas falhas apontadas na lateral leste do empreendimento, próximo à Avenida Cinco. Para proteger as mudas e impedir o acesso não autorizado nas áreas próximas às linhas externas de condução de efluentes, a empresa também instalou cerca ao longo da lateral oeste.

A JBS também explicou que realiza verificações diárias em seu Sistema de Tratamento de Efluentes, com o objetivo de identificar e corrigir eventuais falhas no processo. A empresa afirmou que mantém uma política de manutenção periódica dos equipamentos que compõem o sistema de tratamento de gases, conforme estabelecido em relatórios elaborados por profissionais habilitados.

No que diz respeito ao aprimoramento do sistema de tratamento de gases, a JBS informou que, em 2014, protocolou junto ao IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) um projeto de melhorias, que tem como prazo de implementação a julho de 2025.

O projeto foi autorizado pelo IMASUL em fevereiro de 2025. A JBS detalhou que já foi instalado um aerocondensador, equipamento responsável por condensar os gases e reduzir a carga enviada ao biofiltro. A instalação do sistema de purificação com ozônio, associado à chaminé de exaustão, está em execução. A empresa ainda mencionou que o enclausuramento dos gases e o fechamento da platibanda ocorrerão na sequência.

A JBS finalizou sua manifestação solicitando a extinção da Ação Civil Pública (ACP), com base no cumprimento de todas as obrigações de mitigação ambiental pleiteadas. A Justiça ainda deve analisar o pedido, e o caso tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também