JBS passa por interdição após novo vazamento de amônia

Unidade do frigorífico da JBS, localizada na MS-060, saída para Sidrolândia, foi interditada após novo vazamento de amônia na manhã desta sexta-feira (08).

A assessoria da empresa, por meio de nota informou que: "a JBS esclarece que, na manhã desta sexta-feira (8), antes do início do expediente, houve um vazamento de amônia na unidade de Campo Grande (MS), localizada na saída para Sidrolândia, que foi rapidamente controlado. A área foi imediatamente evacuada e não há registro de feridos. A JBS informa ainda que as causas do incidente estão sendo apuradas pela empresa".

Há pouco mais de um mês atrás, no dia 20 de setembro, a empresa confirmou a intoxicação de 19 funcionários devido a vazamento de amônia, na unidade de Sidrolândia. Os funcionários intoxicados foram encaminhados ao hospital local.

