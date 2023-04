JD1 NO AR estreia hoje em Pedro Gomes

No alcance de mais de 28 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o JD1 No Ar estreia hoje segunda-feira (24), em Pedro Gomes, a 306 quilômetros de Campo Grande. A transmissão será realizada através da Cidade FM 87,9 às 15h de segunda a sexta-feira.

Ainda nesta segunda, o pool de emissoras passa a atingir, também, a região Norte de Campo Grande, às 11h30, pela rádio Comunitária FM Cidade Morena 106.3. O programa com notícias da Capital e do Estado, é o maior programa não governamental de MS.

Todas as edições ficarão disponíveis também no portal jd1noticias.com, em formato de Podcast.

Deixe seu Comentário

Leia Também