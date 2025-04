JD1TV: "Abrigo para marginais e escorpiões", dizem moradores sobre terreno na Capital

Um terreno abandonado, na rua Youssif Abdulahad, Jardim Paradiso, em Campo Grande, tem atormentado a rotina dos moradores da região. O descuido no local tem servido de abrigo para marginais e escorpiões, conforme relatou uma moradora, que não quis se identificar.

A situação já acontece há mais de cinco anos. Segundo a denunciante, o proprietário não realiza limpezas periódicas no terreno e acaba contribuindo para o crescimento do matagal. A preocupação maior é o aparecimento de escorpiões, pois na redondeza mora bastante crianças.

Nesta semana, a moradora registrou usuários de drogas ateando fogo no espaço. Confira no vídeo abaixo: