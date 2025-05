JD1TV: Acidente deixa moto em chamas e dois em estado grave na Afonso Pena

Grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, deixou o veículo de duas rodas em chamas e duas pessoas em estado grave, no final da tarde deste domingo (25), nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A causa do acidente, conforme apurou o JD1 Notícias, teria sido a alta velocidade da motocicleta, que estava com um rapaz e uma mulher. Eles colidiram, a princípio, na traseira de um veículo.

A colisão ocorreu no cruzamento para quem sai da Avenida Afonso Pena para acessar a rua Professor Luís Alexandre de Oliveira.

Informações preliminares apontam que pelo menos duas vítimas ficaram com ferimentos graves com o impacto e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação também atuou no combate as chamas para evitar uma possível explosão em decorrência da colisão. O local chegou a ficar interditado para atuação dos militares.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local para apurar maiores detalhes do acidente. É aguardado a Polícia Civil e a Polícia Científica.