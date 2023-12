JD1TV: Acidente entre carros deixa um tombado no Chácara Cachoeira

Durante a manhã desta terça-feira (19), um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio terminou no tombamento de um Volkswagen Gol na rua Raul Pires Barbosa, região do Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Uma pessoa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e seria passageira do veículo tombado, no qual era conduzido por um motorista de aplicativo, de 48 anos, estando há cinco anos na profissão.

Conforme a versão do motorista, ele seguia em direção ao centro da cidade pela rua São Vicente de Paula e em determinado momento, a condutora do Chevrolet Ônix, não respeitou a sinalização e furou a preferencial, atingindo a parte traseira do Gol.

Com o impacto, o motorista rodou na pista e tombou próximo ao canteiro. Os dois veículos ficaram danificados.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada para dar continuidade da ocorrência. O condutor do Gol e a motorista do Ônix não se feriram em razão do acidente.

