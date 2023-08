JD1TV: Agetran explica penalidades para quem estaciona em faixa-amarela

As regras de trânsito são claras e objetivas, mas muitos condutores insistem em fazer a coisa errada. As faixas amarelas no meio-fio sinalizam que o condutor não pode estacionar naquele local, ou até mesmo que é proibido parar, dependendo da placa de sinalização.

No entanto, vários motoristas se enganam ao pensar que somente o meio-fio amarelo regulamenta a proibição de estacionamento. Na verdade, a pintura no meio-fio é uma sinalização de apoio para a placa de sinalização vertical.

Ao JD1, o chefe da Divisão de Operação e Coordenação de Fiscalização de Trânsito da Agetran, Carlos Guarini, explicou sobre o assunto. Assista:

