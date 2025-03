JD1TV AGORA: Árvore de 25 metros cai na Via Park após a chuva em Campo Grande

Uma árvore caiu na tarde desta segunda-feira (31) na Avenida Nelly Martins, entre as ruas Alexandre José Lopes Casali e Giocondo, na Vila Giocondo Orsi, impedindo parcialmente o trânsito na via.

A árvore, que é da espécie invasora leucena, tinha 25 metros e caiu após a chuva que atingiu a capital durante a manhã e início da tarde, levando consigo fiação elétrica que é responsável pela iluminação da ciclovia na avenida.

Devido à queda, duas das três faixas da avenida foram interditadas até a remoção da árvore.

O gerente operacional da Defesa Civil, Alex Buytendorp, explicou que a árvore tem facilidade em cair, e que por se tratar de uma espécie invasora com facilidade na propagação, é difícil conter o crescimento da planta na cidade.

“Já tem alguns estudos sendo feitos para fazer essas podas preventivas [...] como ela é invasora e se propaga muito rápido, não estamos dando conta, mas já temos estudos sendo feitos para começar a combater ela”, explicou.

Devido aos galhos estarem energizados, e a Defesa Civil aguarda a chegada da Energisa para poda da árvore.

