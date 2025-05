JD1TV AGORA: Carro tenta retorno proibido e é atingido por carreta na BR-262, na Capital

Um carro foi parar fora da pista ao ser atingido na lateral por uma carreta na tarde desta terça-feira (20), na BR-262, na saída para São Paulo, em Campo Grande.

Conforme apurado pelo JD1, o carro é um Volkswagen Voyage, e tinha dois passageiros, que estão vivos e bem, mas presos às ferragens.

Ambos os veículos seguiam sentido a Sidrolândia quando o carro tentou fazer um retorno onde não era permitido, nisso a carreta não conseguiu frear a tempo e acabou atingindo o Voyage.

Segundo o motorista da carreta, de 42 anos, ele estava indo carregar o veículo em uma fazenda quando o acidente aconteceu.

O motorista afirmou que o Voyage estava na última faixa enquanto ele seguia pela do meio e "do nada", o carro entrou na frente da carreta, sem dar seta, pra fazer a conversão indevida.

"Nem pensei que ele ia entrar aqui. Dá pra ver que é contramão. Quando vi, já tava em cima. Cheguei a frear, mas não deu tempo", disse.

Por causa do impacto, o carro subiu no canteiro central da rodovia. Três equipes do Corpo de Bombeiros estão no local.

