JD1TV AGORA: 'Explosão' em fios de alta tensão causa transtorno no Monte Castelo

Moradores e comerciantes que passavam pelo cruzamento da Rua Bahia com a Rua Das Graças, localizado no Bairro Monte Castelo, região central de Campo Grande, se depararam com uma fiação energizada pendurada no local.

O JD1 Notícias foi acionado pela população, logo nas primeiras horas da manhã. Em conversa com a equipe de reportagem, comerciantes contaram que ouviram o ‘pipoco’. Na sequência, já sem luz, eles saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram a fiação caída.

Sem fiscalização, uma farmácia da região colocou um cone na rua para tentar sinalizar o cabo, alertando pedestres e condutores a respeito do risco.

Conforme o relato, carros baixos e até mesmo motociclistas se arriscam para passar no cruzamento, porém, veículos maiores como ônibus e caminhões estão precisando dar ré e fazer o contorno.

A reportagem procurou a Energisa, responsável pelo fornecimento de energia na Capital, mas até a publicação desta matéria não teve retorno a respeito das solicitações.

Para o JD1, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), informou por meio de nota que uma equipe será encaminhada para o local. “A equipe de semaforização já foi avisada e irá até o local tomar as devidas providências. O Gerente de Fiscalização para o Trânsito, passou pelo local e a pista já estava fluindo e liberada, porém, ele solicitará que mais uma equipe vá até o local para evitar eventuais transtornos”.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também