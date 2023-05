JD1TV AGORA: Motociclista fica em estado gravíssimo após acidente na Guaicurus

Um motociclista, ainda não identificado, foi socorrido na noite desta terça-feira (23) inconsciente e em estado gravíssimo, após colidir contra um Volkswagen Fox, na Avenida Guaicurus no cruzamento com a rua Alurvocas, na região da Vila Aimore, em Campo Grande.

Segundo as primeiras informações colhidas pela reportagem no local, a vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, além de uma lesão no braço esquerdo. Ele precisou ser intubado ainda no local pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e socorrido para a Santa Casa.

Conforme apuração do JD1 Notícias, o motociclista estava com um capacete não adequado para pilotagem, pois sua frente é inteiramente aberta, deixando o rosto vulnerável a possíveis quedas.

Em relação à dinâmica do acidente, a vítima seguia pela Avenida Guaicurus no sentido para o bairro Iracy Coelho, quando o Fox vinha pela rua e ao tentar fazer a conversão para entrar na avenida, o motociclista acabou atingindo a porta traseira do lado do motorista.

O motorista do veículo permaneceu no local, mas não quis gravar entrevista. Ele não sofreu nenhum tipo de ferimento com o impacto.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi acionado para o local e diante da gravidade do acidente, a Perícia Científica também poderá ser acionada.

Veja imagens do local:

