JD1TV AGORA: Picape e caminhão batem de frente na BR-262

Um carro e um caminhão bateram frontalmente no início da tarde desta terça-feira (20), na BR-262, entre o Indubrasil e Sidrolândia.

Conforme apurado pelo JD1, o carro é um Fiat Toro. O Corpo de Bombeiros já está no local e uma pessoa está presa às ferragens.

Em breve mais detalhes.

Assista: