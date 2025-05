JD1TV AGORA: Ultrapassagem proibida deixa dois mortos na BR-262, em Campo Grande

Um casal morreu na batida frontal envolvendo uma picape e um caminhão no início da tarde desta terça-feira (20), na BR-262, entre o Indubrasil e Sidrolândia.

Conforme apurado pelo JD1, Vilson Stefanello, de 50 anos, e uma mulher, ainda não identificada, estavam na Fiat Toro. A picape estava carregada com itens de supermercado. Eles eram moradores de Terenos.

O motorista do caminhão, de 45 anos, e um passageiro seguiam sentido a Sidrolândia para almoçar, quando a Fiat Toro, que estava no sentido para o Indubrasil, tentou uma ultrapassagem em um local proibido e acabou batendo de frente.

O caminhoneiro relatou que não conseguiu frear a tempo. "Não consegui tirar, só esperei a pancada”, disse. Ele e o passageiro sofreram ferimentos leves.

Segundo o Tenente Ramires, do Corpo de Bombeiros, o local é de faixa contínua.

Neste momento, o local onde o acidente aconteceu está fechado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.

Assista:

