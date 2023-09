JD1TV: Ambulância de Alcinópolis com paciente sofre acidente na Cônsul Assaf Trad

A ambulância do município de Alcinópolis se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (19) com uma Toyota SW4, na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Coincidentemente, a colisão entre os veículos acontece próximo ao acidente que resultou na morte de um motociclista na mesma avenida, horas atrás.

Segundo apurado pelo local, a condutora da SW4 tentou realizar uma manobra para acessar a rua Sunko Yonamine, quando teria sido atingida pela ambulância, que seguia para a Santa Casa com um paciente de 84 anos.

Com a colisão, a SW4 chegou a tombar, mas com a ajuda de populares, foi possível deixa-lá estabilizada na pista para atendimento do Corpo de Bombeiros. Na ambulância estava a acompanhante do idoso, que bateu a cabeça no momento da batida, sendo encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O idoso foi atendido e estabilizado pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) ainda pelo local e logo transferido para a Santa Casa, onde era seu destino.

A motorista da SW4, de 47 anos, também recebeu atendimento médico, pois estava com o braço lesionado.

Acidente, mas com morte - Mais cedo, a reportagem também esteve na Cônsul Assaf Trad noticiando um acidente, no qual um motociclista acabou morrendo, após se envolver em um acidente com carro e ônibus. Ele teria sido atropelado pelo transporte público.

O pedreiro Augusto Rodrigues Nunes, de 29 anos, estava seguindo para o trabalho quando houve a fatalidade.

