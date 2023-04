JD1TV: Ao tentar desviar de carro, motorista tomba carreta carregada de cerveja

Para evitar colidir em um carro de passeio, o motorista de uma carreta bitrem tentou desviar do veículo em uma curva na MS -040, trecho próximo à Escola Agrícola em Campo Grande, e acabou perdendo o controle e tombando o caminhão carregado de cerveja na manhã desta quarta-feira (19).

Ao Corpo de Bombeiros, ele disse que saiu de Cândido Mota, interior de São Paulo, passaria por Campo Grande e entregaria a carga em Corumbá. Ao seguir pela via, foi surpreendido pelo motorista que trafegava na contramão da pista e precisou forçar o desvio, jogando a carreta para o lado direito, no acostamento.

Por sorte, o condutor saiu ileso e só apresentou escoriações. Ele foi atendido pelo CBM-MS (Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul) no local do acidente, e posteriormente, encaminhado à Santa Casa de Campo Grande consciente e orientado.

Além do Corpo de Bombeiros, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) também está no local para controlar o trânsito, que por hora, segue sem engarrafamentos e lentidão. A carreta e os produtos espalhados pela pista serão retirados pela empresa responsável pela carga. Assista o vídeo:

