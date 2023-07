JD1TV: Após 23 anos, Praça dos Imigrantes será reformada

No início do mês de agosto, a Praça dos Imigrantes, famosa por receber comercialização de artesanatos passará por uma grande reforma, aguardada desde 2000. Os artesãos que costumavam expor e vender objetos no local, foram realocados no anexo da Morada dos Baís, e devem ficar lá de três a quatro meses, período que a obra deve durar, conforme a Sectur (Secretária Municipal de Cultura e Turismo).

O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e contará com a revitalização dos estandes, novo calçamento do piso, substituição da rede elétrica, reforma dos banheiros e construção de mais outros dois, além de uma copa para melhor atender as necessidades dos artistas que ali expõem. Estão previstas também adequações para acessibilidade nas rampas para pessoas com deficiência.



