JD1TV: Após chuva, árvore cai em cima de carro estacionado no bairro Santa Fé

A chuva passageira que caiu em Campo Grande, acompanhada de ventos fortes, provocou alguns estragos pela Capital. Uma árvore caiu em cima de um carro Citroen, que estava estacionado na calçada, na Rua Manoel Inácio de Souza, entre as Ruas TV. Zezé Flores e Federico Soares, no bairro Santa Fé.

A equipe de reportagem do JD1 esteve no local, e conversou com a dona do veículo. Segundo ela, já era esperado que árvore caísse durante um temporal. "Moro aqui há 10 anos, e já sabíamos que isso iria acontecer em algum momento, essa árvore estava podre", relatou a moradora.

Plantada na calçada de uma clínica, a árvore de cerca de 3 metros de altura foi retirada de cima do veículo por pessoas que passam pela rua no momento da queda. O Corpo de bombeiros foi acionado.

No local, o trânsito está lento devido aos galhos no meio da rua. Confira:

