JD1TV: Após paralisação, Sindicatos recebem garantia de maior segurança na Rodoviária

Um acordo da prefeitura e Socicam, responsável pelo terminal, estabeleceu a presença da GCM 24h por 90 dias

14 agosto 2025 - 11h34Sarah Chaves    atualizado em 14/08/2025 às 13h36
Foto: Sarah Chaves/JD1Foto: Sarah Chaves/JD1  

Os trabalhadores da Rodoviária de Campo Grande, conseguiram, após paralisação na manhã desta quinta-feira (14) ter a solicitação por maior segurança atendida.

A manifestação solicitando maior segurança, comandada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário da Capital, Central Única dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul e Sindicato dos Transportes Urbanos e o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargas), ocorre na mesma semana em que um homem foi flagrado quebrando o guichê da Andorinha, ao se enfurecer pedindo reembolso de R$ 200 de uma passagem.

Ao JD1, o presidente da CUT-MS, Vilson Gimenes Gregório informou que após a reivindicação, o acordo firmado com a Prefeitura e a Socicam, responsável pela Rodoviária, garante que uma viatura da Guarda Civil Metropolitana fique 24h no Terminal Rodoviário por até 90 dias, período para a empresa implementar uma segurança privada.

Um dos trabalhadores da viação Umuarama, comentou que o problema de segurança é recorrente e que não são raros episódios de roubo, brigas e a presença de usuários de drogas. Procurada sobre as solicitações feitas por trabalhadores, a Socicam não se manifestou.

Em nota, a Prefeitura disse que acompanha de perto a questão. "Já está com tratativas avançadas junto aos representantes do sindicato que, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, tem se reunido com os representantes das empresas que operam no Terminal Rodoviário e a administração do local para definir melhorias na segurança da região. Inclusive, já ficou acordada a instalação, por parte da administração do Terminal, de uma nova base fixa da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na entrada do terminal, em ponto estratégico e de maior visibilidade, garantindo mais proteção para usuários e trabalhadores.  Enquanto a nova estrutura não é implantada, a GCM mantém presença constante, com rondas diárias nos três turnos e viaturas permanecendo por períodos maiores no local, reforçando a sensação de segurança". 
 

 

