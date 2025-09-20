JD1TV: Árvore cai e interrompe trânsito em frente a educandário em Campo Grande

Uma árvore de médio a grande porte caiu em frente ao Educandário Getúlio Vargas, que fica na Avenida da Capital, na região da Vila Rica, em Campo Grande, na noite deste sábado (20).
Informações repassadas para a reportagem, apontam que houve um incêndio em uma área de mata, no início da noite.
Esse problema provocou a queda da árvore que interrompeu o trânsito nas duas pistas, obrigando os motoristas a fazerem um retorno para seguir o fluxo.
Imagens enviadas ao JD1 mostram o perigo, pois no local em que a árvore caiu, é de pouca iluminação. O Corpo de Bombeiros teria sido acionado para trabalhar na remoção.
Veja:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
Avançam obras de acesso à Ponte Bioceânica em Porto Murtinho
Cidade
Comissão do TJ busca soluções para famílias em área ocupada no Jardim Inápolis
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Cidade
Dia Mundial do Doador de Medula reforça papel de voluntários para salvar vidas
Cidade
É HOJE! Dia Mundial da Limpeza será marcado por atividades no Bioparque
Cidade
Mutirão de negociação da Energisa terá parcelamento de até 60 vezes para quitar dívidas
Cidade
3º Festival do Sorvete começa neste sábado com promoções e nostalgia
Cidade
Em celebração ao dia da árvore, ação distribuirá mudas frutíferas na Capital
Cidade
Competição saborosa: etapa elege melhores assadores de fogo ancestral de MS
Justiça