JD1TV: Árvore cai e interrompe trânsito em frente a educandário em Campo Grande

Uma árvore de médio a grande porte caiu em frente ao Educandário Getúlio Vargas, que fica na Avenida da Capital, na região da Vila Rica, em Campo Grande, na noite deste sábado (20).

Informações repassadas para a reportagem, apontam que houve um incêndio em uma área de mata, no início da noite.

Esse problema provocou a queda da árvore que interrompeu o trânsito nas duas pistas, obrigando os motoristas a fazerem um retorno para seguir o fluxo.

Imagens enviadas ao JD1 mostram o perigo, pois no local em que a árvore caiu, é de pouca iluminação. O Corpo de Bombeiros teria sido acionado para trabalhar na remoção.

Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também