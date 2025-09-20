Menu
JD1TV: Árvore cai e interrompe trânsito em frente a educandário em Campo Grande

Um incêndio em uma área de mata pode ter provocado a ruptura da árvore e a queda

20 setembro 2025 - 21h41Luiz Vinicius     atualizado em 20/09/2025 às 21h42
Árvore caída obrigou os motoristas a realizarem um retornoÁrvore caída obrigou os motoristas a realizarem um retorno   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Uma árvore de médio a grande porte caiu em frente ao Educandário Getúlio Vargas, que fica na Avenida da Capital, na região da Vila Rica, em Campo Grande, na noite deste sábado (20).

Informações repassadas para a reportagem, apontam que houve um incêndio em uma área de mata, no início da noite.

Esse problema provocou a queda da árvore que interrompeu o trânsito nas duas pistas, obrigando os motoristas a fazerem um retorno para seguir o fluxo.

Imagens enviadas ao JD1 mostram o perigo, pois no local em que a árvore caiu, é de pouca iluminação. O Corpo de Bombeiros teria sido acionado para trabalhar na remoção.

Veja:

 

