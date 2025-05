JD1TV: "As pessoas precisam conhecer a legislação de trânsito", diz presidente da Agetran

Em meio ao crescente número de acidentes de trânsito registrados nos últimos meses em Campo Grande, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tem reforçado ações de fiscalização e conscientização no trânsito de Campo Grande.

Segundo o diretor-presidente da Agetran, Paulo da Silva, 95% dos sinistros são causados por imprudência ou desatenção dos motoristas.

Durante entrevista ao JD1, o gestor afirmou que as vias da cidade estão devidamente sinalizadas, tanto com sinalização horizontal (pinturas no chão) quanto vertical (placas). Mesmo assim, os acidentes continuam ocorrendo com frequência, principalmente em cruzamentos.

“A maior parte dos sinistros ocorre porque o motorista não respeita a sinalização ou está distraído, principalmente pelo uso do celular”, destacou Paulo.

Outro fator preocupante é a quantidade de condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o diretor, quase 40% das autuações feitas em Campo Grande envolvem motoristas sem habilitação ou que conduzem veículos diferentes da categoria permitida.

