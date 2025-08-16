JD1TV: Cadê o dono? Motorista abandona Pálio arrebentado em poste na 14 de Julho

Fiat Pálio, de cor vermelha, foi encontrado abandonado e batido em um poste na rua 14 de Julho, próximo ao cruzamento da Avenida Mato Grosso, na manhã deste sábado (16), em Campo Grande.

O motorista não foi localizado até o momento e não se sabe se ele foi socorrido por alguma equipe de resgate ou por populares.

As primeiras informações apontam que o condutor teria perdido o controle e entrado na contramão da rua 14 de Julho, atingindo o muro na esquina com a Avenida Mato Grosso e depois colidindo contra o poste.

O veículo ficou com a frente bastante danificada. Vídeo gravado por um cidadão mostrou os estragos.

Veja:

