JD1TV: Câmera flagra atropelamento de idosa na Zulmira Borba

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que a idosa, de 83 anos, foi atropelada por uma motocicleta na rua Zulmira Borba com Padre Antônio Franco, na região do Nova Lima. Ela foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

O vídeo encaminhado para o JD1 Notícias mostra que a idosa tenta atravessar logo após uma motocicleta passar, mas ela parece não perceber a rápida aproximação da segunda motocicleta, conduzida por um homem, de 30 anos, que acabou caindo assim que acertou a vítima.

Apesar do acidente, o motociclista não se feriu. Porém, a idosa, sofreu vários ferimentos, hemorragia na face e suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A idosa estava sozinha no momento do acidente e soube o JD1 Notícias, que a filha sempre evita que a vítima saia sozinha.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local para registrar a ocorrência.

