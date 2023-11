JD1TV: Câmeras registram momento em que jovem é atropelada na Via Park

Saiba Mais Geral AGORA: Mulher é atropelada na Via Park

Câmeras de segurança do Jetti Vasos & Paisagismo registraram o momento em que a jovem, de 19 anos, é atropelada por um motoqueiro, na tarde desta terça-feira (14), na Via Park.

O acidente aconteceu quando a vítima estava atravessando a Avenida, fora da faixa de pedestre, e foi atingida por dois homens em uma moto.

A vítima teve um corte na cabeça e recebeu atendimento do Samu ainda no local. Ela foi encaminhada para o hospital Unimed da Capital.

Segundo informações apuradas pelo JD1, o motoqueiro teria tentado desviar da jovem mas não conseguiu. Assista:

