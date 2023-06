JD1TV: Caminhonete desgovernada invade sorveteria e fere cliente no Tijuca

Durante a tarde deste sábado (3), uma caminhonete Mitsubishi invadiu e destruiu parte de uma sorteveria na rua Souto Maior, na região do Tijuca, em Campo Grande. O acidente deixou uma pessoa ferida e o motorista fugiu do local em outro veículo.

Nas câmeras de segurança é possível notar que o motorista acaba perdendo o controle da direção do veículo, sobe na calçada, colide com um poste e depois avança contra a sorveteria.

A suspeita é que ele estaria embriagado, mas informação que ainda não foi confirmado. O cliente atingido pelo veículo sofreu ferimentos em um dos braços e precisou imobilizá-lo.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos médicos e encaminhou a vítima para um hospital particular da cidade.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar atuará na ocorrência, no intuito de ao menos tentar identificar de quem é o veículo.

Veja as imagens:

