JD1TV: Cão que 'vive solto' é flagrado em investida contra agente de saúde na Vila Nasser

Moradores do bairro Vila Nasser denunciaram uma situação que vem preocupando quem mora na Rua Dionysos, devido a presença de um cachorro de porte médio/grande que é visto corriqueiramente pela região.

Na manhã desta quarta-feira (6), câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento em que o cachorro vai para cima de um agente de saúde durante uma visita. O servidor consegue se livrar graças à sua bolsa.

"Ouvi os gritos e quando sai ele já tinha ido", relatou o morador que divulgou as imagens. "Tenho visto esse cachorro solto, já abri o portão várias vezes e ele estava lá na frente. Não sei quem é o dono(a), mas ele não pode ficar assim solto e atacando as pessoas!", apelou.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), para obter mais informações, inclusive sobre possível ação do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) e aguarda retorno.