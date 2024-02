JD1TV: Carro fura preferencial e atinge motociclista no centro de Campo Grande

Motociclista, que não teve a identificação revelada, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (19), após ser atingida por um veículo Volkswagen Fox, conduzido por um homem, que avançou a preferencial do cruzamento da Barão do Rio Branco com Joaquim Nabuco, no centro de Campo Grande.

Com o impacto, parte do para-choque da frente do automóvel ficou pela pista e a motocicleta também teve avarias, principalmente na parte da frente e na lateral esquerda.

Segundo apurado pela reportagem no local, o condutor do Fox seguia pela Barão do Rio Branco e não respeitou a sinalização de Pare no cruzamento, acertando a motociclista que subia a Joaquim Nabuco.

A motociclista reclamava de dores em várias partes do corpo e foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O local ficou preservado por uma equipe da Agetran (Agência Municipal de Trânsito), que passava pela região, no aguardo do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

No local, moradores e comerciantes relataram que é frequente acidentes de trânsito naquele cruzamento.

