JD1TV: Carro tenta conversão, mas acerta motociclista com criança na Nasri Siufi

Motorista de um Volkswagen Gol, provocou um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (9), após tentar uma conversão e atingir um motociclista com uma criança, de 8 anos, no cruzamento da Avenida Nasri Siufi com a rua Rio Brilhante, no Jardim Batistão, em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias no local, ambos seguiam pela mesma via, mas em sentidos contrários, quando o condutor tentou realizar a conversão e não esperou a passagem do motociclista.

Com a manobra, acabou atingindo o motociclista que estava com uma criança, na garupa. Após o impacto, o condutor ainda acertou o poste semafórico do cruzamento.

Devido a colisão, o motociclista sofreu ferimentos na região da cabeça, enquanto a criança teve lesões leves pelo corpo. Já o motorista do carro reclamava de dores na coluna.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o resgate das vítimas, encaminhando as vítimas para uma unidade de saúde.

