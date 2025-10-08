Menu
JD1TV: Ciclovia ou queijo suíço? Campo Grande repete buracos em faixa para ciclistas

Amantes do pedal têm passado sufoco para conseguirem se exercitar e até mesmo fazerem o que gostam nas horas livres

08 outubro 2025 - 16h00Luiz Vinicius
Ciclovia esburacada trouxe prejuízos para uma ciclistaCiclovia esburacada trouxe prejuízos para uma ciclista   (Reprodução/Instagram/@unidospelabikems)

Pedalar nas ciclovias de Campo Grande parece ter se tornado um verdadeiro desafio em meio aos buracos, pedras e até pedestres que andam pela faixa dedicada aos ciclistas.

No mais recente conteúdo divulgado nas redes sociais, pela página "Unidos pela Bike MS", duas ciclistas foram vítimas dos famigerados buracos, que repetem a cena dos asfaltos das avenidas da cidade. "Ciclovia ou queijo suíço?"

A situação divulgada mostra que as mulheres, ao desviarem do buraco, acabaram sendo atingidas justamente por outro ciclista, que também desviava dos obstáculos da ciclovia. Uma delas acabou sofrendo ferimentos leves em um dos braços.

"É a ciclovia da Assaf Trad, minha amiga acabou de cair. A ciclovia está quase toda assim [com buracos]", disse a ciclista.

Recentemente, nas redes sociais, houve um debate muito grande no qual ciclistas estavam pedalando na Avenida Afonso Pena e foram alvos de crítica, principalmente de motoristas que não "aceitavam" a presença deles em uma das faixas.

Veja o vídeo divulgado pela página:

 

