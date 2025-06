JD1TV: De Curitiba a Palmas, torcedores erram feio a capital de MS em jogo do Brasil

Será que adivinhar a capital de Mato Grosso do Sul é tão difícil assim? Pelo visto, para algumas pessoas, parece até impossível e o perfil do Instagram @usezero67, colocou isso a prova e justamente num jogo do Brasil.

Na última terça-feira (10), Brasil e Paraguai se enfrentaram em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por lá, o influencer Junior Manica aproveitou para fazer a pergunta alguns torcedores: qual a capital de Mato Grosso do Sul?

Em contrapartida, quem acertasse ganharia R$ 50 no Pix, na hora.

Mas não é que as pessoas tiveram dificuldades? Teve gente falando Curitiba, Palmas, Cuiabá - essa não poderia faltar -, e até citando a cidade de Rondonópolis, que é no interior de Mato Grosso, como nossa capital. Vê se pode uma coisa dessa?!

Quando todos haviam perdido as esperanças, eis que aparece um senhor idade, o iluminado (como diria o narrador Rogério Vaughan, da ESPN), para responder com todas as letras e o melhor, sem titubear: Campo Grande. Esse é conhecedor!

Para ficar melhor, ainda no final do vídeo, o senhor pede desculpas, mesmo sendo o único a acertar a resposta.

Veja o vídeo compartilhado nas redes sociais da @usezero67:

