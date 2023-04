JD1TV: Falha em semáforo provoca acidente entre carros na Marquês de Pombal

Na manhã desta segunda-feira (24), alguns trechos da cidade ficaram prejudicados devido à falha nos semáforos de Campo Grande. Em decorrência desse problema, acidentes foram registrados na cidade, como na Avenida Marquês de Pombal, no Tiradentes, com uma colisão entre carro e uma caminhonete.

A sinalização semafórica ficou prejudica, a princípio, em decorrência de problemas com transformadores, como soube a reportagem do JD1 Notícias. Apesar do acidente, ninguém se feriu gravemente, como mostra o vídeo publicado pela página no Instagram, 'Passeando em Campo Grande'.

A situação, no entanto, não foi apenas vista na Marquês de Pombal. Nas principais vias da cidade, como Afonso Pena, Ernesto Geisel, Barão do Rio Branco e Dom Aquino, também houve relatos de semáforos desligados ou intermitentes.

Na Avenida Mato Grosso com a rua Bahia, é outro trecho que ficou prejudicado, segundo populares.

A reportagem entrou em contato com a Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, onde por meio de nota, explicou que a interrupção aconteceu por conta de um pássaro que entrou em contato com o equipamento da rede elétrica, provocando um curto-circuito.

A energia foi reestabelecida ainda no início da manhã, antes das 8h, mas foi necessário apoio da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) para controlar o fluxo de veículos na cidade.

Veja a nota da Energisa na íntegra:

"A Energisa esclarece que a interrupção do fornecimento de energia ocorrida na manhã de hoje na área central de Capital (24/4), foi ocasionada por um curto-circuito que desativou um alimentador da subestação Campo Grande - Centro. O curto foi decorrente de pássaro em contato com equipamento da rede elétrica.

Equipes estiveram no local e foi preciso o apoio da Agetran na organização do trânsito. A energia foi normalizada para todos os clientes e os reparos duraram de 06h45 às 07h47".

* Matéria alterada às 10h21 para acréscimo de informação

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também