JD1TV: Família procura cachorro que sumiu há mais de 20 dias

Há praticamente 20 dias, a família da auxiliar administrativo Munike Ferreira, procura o cachorro Toddy, pincher caramelo de apenas oito meses, que desapareceu no dia 18 de abril, no bairro Colibri, em Campo Grande.

Munike acredita que o animal de estimação pode ter sido pego por um motorista de um Duster de cor branca, que passou pela rua de casa após o cachorro escapar. Isso porque, segundo ela, imagens de câmeras de segurança de sua residência, mostram o momento em que o pet foge, anda pela rua e tempos depois o veículo percorre a via, em seguida para e faz uma manobra. Depois disso, Toddy nunca mais foi visto.

“Por volta das 14h sai com a minha filha de casa pra retornar ao trabalho, quando ele ficou pra fora e eu não percebi. Olhamos pela câmera de casa ele ficou quase 1h em frente de casa. Até que ele vai pra lateral de casa e ali que ele foi pego por um Duster Branco, um vizinho viu ele sendo pego. Minha câmera não pega o momento que ele é pego, mas tenho a imagem do carro que meu vizinho viu. Isso por volta as 15:45h”, descreveu ela.

A situação aconteceu na Rua Elvira Pacheco Sampaio, 182, bairro Colibri. Quem tiver informações de Toddy ou estiver com o pet, pode entrar em contato com Munike pelo (67) 9 9296- 8020. Assista o vídeo:

