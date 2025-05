JD1TV: Fotógrafo faz enorme registro de onças-pintadas em 'momento relax' no Pantanal

Enormidade de registro fotográfico. Para uns, apenas a aparição de três onças-pintadas no Pantanal - um dos habitats preferidos dos felinos. Porém, para Vinicius Eduardo, foi "a realização de um sonho".

O fotógrafo sul-mato-grossense esteve no Passo do Lontra durante a quinta-feira (15) e num momento oportuno, se deparou com três onças em um momento totalmente 'relax', tipo "com quer nada", apenas aproveitar a sombra e as margens do rio.

"Dá uma olhada, três onças, Passo do Lontra, olha isso, que coisa linda", disse num vídeo publicado nas redes sociais.

Em outra publicação, Vinicius aproveitou para comentar sobre a emoção de encontrar os três felinos e não apenas isso, deixar muito bem registrado o momento e eternizado tanto na memória, como em imagens fotográficas.

"Ter o privilégio de poder ver e fotografar uma onça-pintada andando livre a poucos metros de distância, é uma sensação incrível", escreveu.

E completou dizendo que o ser humano deveria respeitar mais a natureza.

"Todas as pessoas deveriam passar por essa experiência. Talvez assim, muitas delas poderiam rever seus conceitos e passar a respeitar um pouco mais a natureza", finalizou.

