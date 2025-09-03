Menu
JD1TV: Garis escapam por pouco de acidente com galho de árvore em avenida na Capital

Moradores alertam para o risco da árvore seca e pedem ação da prefeitura antes que ocorra um acidente na via de grande fluxo

03 setembro 2025 - 09h35Vinícius Santos
Foto/Fonte - Foto/Fonte -   (WhatsApp / JD1 Notícias)

Um galho de uma árvore seca, que está prestes a cair na Avenida Presidente Ernesto Geisel, após a Rua da Abolição, no bairro Jardim Jacy, em Campo Grande, quase atingiu coletores de lixo doméstico na madrugada desta quarta-feira (3).

Câmeras de segurança de uma residência próxima registraram o momento em que os trabalhadores da Solurb, concessionária responsável pela limpeza urbana da Capital, faziam a coleta de lixo na via. 

As imagens mostram que o caminhão encosta em um galho seco da árvore e, em seguida, ele [galho] cai, passando muito perto dos coletores (imagens ao final). Moradores relatam que já solicitaram providências à prefeitura. 

Reinaldo Soares, de 61 anos, afirmou que a árvore está comprometida e representa risco.

Já não tem iluminação pública aqui. Pedimos a reposição da lâmpada que está queimada há meses, mas a prefeitura não trocou. E agora estamos com essa árvore, prestes a cair no meio do trânsito e causar uma tragédia. Toda vez que dá um vento, ficamos sem energia, porque os galhos secos batem na fiação elétrica. Se essa árvore cair, vai ser uma tragédia. Olha o movimento desta avenida”, disse.

Outro Lado - O JD1 Notícias solicitou à Prefeitura de Campo Grande um posicionamento sobre o caso e informações sobre as providências a serem adotadas. O espaço segue aberto para manifestação. Confira as imagens no link:

