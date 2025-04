JD1TV: Grupinho se junta e espanca estudante antes da aula na Vila Sobrinho

Pancadaria envolvendo alunos e outros adolescentes rolou solta numa praça ao lado da Escola Estadual Advento Divino de Almeida, na noite desta quarta-feira (2), na Vila Sobrinho, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, um grupinho de estudantes se juntou para espancar um adolescente que aparece vestido de camiseta preta na praça.

Nas imagens enviadas ao JD1 Notícias, um dos garotos chega a dar uma 'voadora', golpe com um chute no ar, no alvo da pancadaria, que tenta se defender de todas as maneiras das agressões.

Ainda no vídeo, nenhum dos estudantes que acompanharam a pancadaria ao ar livre se mostra disposto a intervir na situação.

A reportagem ainda apurou que constantemente a Polícia Militar realiza rondas preventivas na região para evitar esse tipo de acontecimento, tanto na entrada da escola, como na saída das aulas.

Assista o UFC dos alunos:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também