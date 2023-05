JD1TV: Homem é atropelado por carreta na Ministro João Arinos

Um homem, que não teve a identificação revelada, precisou ser socorrido às pressas após ser atropelado por uma carreta no início da manhã desta sexta-feira (19), na Avenida Ministro João Arinos, região do Tiradentes.

Segundo informações colhidas no local, o homem já estaria tentando se jogar em frente aos carros em momentos anteriores, mas os motoristas conseguiam desviar ou vinham em baixa velocidade.

Ao JD1 Notícias, uma testemunha explicou que o motorista da carreta percebeu uma situação diferente na via e conseguiu frear antes de acontecer o acidente.

"Na hora que ele viu que a carreta estava perto dele, pegou e se jogou na frente. Ele bateu e jogou a vítima de lado", disse Wagner Vallejo Rocha, de 42 anos, encarregado de uma firma bem em frente a avenida.

O trânsito na região está bastante congestionado para a conclusão dos trabalhos da Polícia Militar de Trânsito.

Ele foi atendido pela URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), sendo encaminhado para a Santa Casa.

