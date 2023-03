JD1TV: Pela 1Âª vez, principais hospitais do Estado sÃ£o chefiados por mulheres

De uns anos para cá, as mulheres têm alcançado patamares cada vez mais altos e funções que antes só eram exercidas por homens. Exemplo disso, são os três principais hospitais do Estado, que pela primeira vez na história, são liderados por mulheres.

Para fechar o mês de março com chave de ouro, o JD1TV foi até as grandes instituições de saúde, sendo elas: Santa Casa de Campo Grande; Hospital Universitário e Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, saber como elas lidam com cargos tão importantes, e como são conduzidas essas gestões. Assista à entrevista completa aqui:

